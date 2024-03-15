Португалия даст 100 млн евро на снаряды для Украины

Португалия выделит 100 млн евро на закупку снарядов для Украины, заявила португальский министр обороны Елена Каррейраш. Совет министров одобрил это решение.

Каррейраш сообщила, что Португалия решила присоединиться к инициативе под руководством Чехии по закупке боеприпасов для киевского режима. Программу также поддержали ФРГ, Дания, Нидерланды.

«Цель программы – доставить как можно большее количество боеприпасов разных калибров, в частности, 155 мм», – цитирует министра «Интерфакс».

Совет министров Португалии одобрил выделение средств на закупку снарядов.

Чехия заявила: Европе пора показать, что она не ждет милости от США, а сама предпринимает активные действия для поддержки Украины. Чешское министерство обороны пообещало Киеву первую партию артиллерийских снарядов «в ближайшие недели».

Лиссабон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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