Шмыгаль планирует выплачивать пособия на рождение ребенка за счет «стран-партнеров»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 15 марта, комментируя инициативу почти в десять раз увеличить пособие на рождение ребенка, заявил, что правительство надеется на привлечение средств от государств-партнеров для этих целей, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос, есть ли у государства финансирование на увеличение пособий Шмыгаль сказал: «Демографическая ситуация на Украине чрезвычайно тяжелая. Мы потеряли огромное количество людей. Подобные инициативы чрезвычайно важны. Их нужно проработать с точки зрения источника финансирования. Сейчас каждая украинская гривна из бюджета идет на финансирование Сил безопасности и обороны. Вот если мы сможем привлекать дополнительные средства от партнеров, которые будем отправлять на эти цели, это будет прекрасно!»

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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