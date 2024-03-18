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Понедельник, 18 марта 2024, 11:38 мск

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Российские военные уничтожили два пункта управления дронами ВСУ

Бойцы группировки войск «Восток» за прошедшие сутки разгромили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне специальной военной операции.

«В течение суток уничтожены <…> два пункта управления беспилотной авиацией», – сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, чьи слова приводит РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, российские военные поразили два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Также стало известно, что бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, удар по позициям противника наносился неуправляемыми авиационными бомб ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В ведомстве отметили, что Су-34 вернулись на аэродром вылета после получении информации об уничтожении целей.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили село Мирное в Пологовском районе Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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