ВС РФ освободили запорожское село Мирное и поразили объекты ВСУ под Одессой и Черниговом

Российские войска взяли под контроль село Мирное на ореховском участке запорожского фронта и заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

Кроме того, авиация, ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров ВСУ, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотников в селе Прилуки Черниговской области, а также живую силу и военную технику противника в 127 районах.

Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотников, 23 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» чешского производства, а также переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВС России отразили 13 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. Общие суточные потери противника в зоне спецоперации составили свыше 830 боевиков и до 36 единиц бронетехники, орудий артиллерии и автомобилей.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение силам ВСУ в районе Кисловки Харьковской области и отразили три контратаки трех механизированных и мотопехотной бригад противника под Синьковкой Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной танковой, двух штурмовых бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка в ДНР. Противник лишился до 200 боевиков, двух боевых бронемашин и пяти автомобилей.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка в ДНР. Кроме того, отражены девять контратак штурмовых групп шести бригад противника в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское в ДНР. В результате боев уничтожены до 380 украинских боевикиов, две боевые бронемашины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области и отразили контратаку штурмовой группы механизированной бригады ВСУ у Водяного в ДНР. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговка, Михайловка и Никольское Херсонской области. В результате уничтожено больше 40 боевиков и два автомобиля.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube