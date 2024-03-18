ВС РФ пресекли новую попытку прорыва диверсантов в Белгородскую область

Российские военные пресекли новую попытку проникновения через госграницу РФ украинских диверсионных групп. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, прорваться в Россию диверсанты пытались в районе села Козинка Белгородской области.

Кроме того, на Белгородском направлении российские подразделения нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны ВСУ и боевикам запрещенного в РФ террористического формирования РДК в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица в Харьковской области.

«В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства», – говорится в сообщении.

Накануне украинские диверсанты также пытались прорваться на территорию Белгородской области в районе Козинки. Все атаки были успешно отражены, заявили в Минобороны. По ним нанесли удары авиация, беспилотники и артиллерия. В результате было уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и орудие Д-20.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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