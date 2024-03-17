Минобороны сообщило об отражении нового прорыва ВСУ в Белгородской области

Украинские диверсанты вновь пытались прорваться на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Козинка. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, все атаки были успешно отражены.

«В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и орудие Д-20», – уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в последние дни министерство обороны РФ также сообщало о предотвращении прорывов украинских диверсантов на территорию Белгородской и Курской областей. Накануне попытка проникновения в Россию была остановлена со стороны Сумской области Украины. В итоге противник потерял до 30 боевиков, три танка, две боевые бронемашины, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и боевую машину РСЗО «Град».

Днем ранее подразделения ВСУ также пытались прорвать российскую границу в Белгородской области. Прибывших на двух вертолетах Ми-8 диверсантов накрыли огнем артиллерии, а пути отхода отрезали минным полем. Потери противника составили более 50 боевиков, сообщало Минобороны РФ.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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