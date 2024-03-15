В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ при попытке прорыва российской границы

ВС РФ совместно с пограничниками сорвали попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. Диверсантов накрыли огнем артиллерии, а пути отступления отрезали минным полем. В результате киевский режим потерял более 50 боевиков.

В этот раз украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников предприняла попытку проникнуть на территорию РФ в районе приграничного населенного пункта Козинка. 14 марта около 16.30 мск десант прибыл на двух вертолетах Ми-8 и высадился в одном километре от границы. 30 боевиков зашли в несколько домов на окраине села. При попытке продвижения вглубь населенного пункта диверсантов остановили российские военные.

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности», – сообщили в Минобороны.

Когда ДРГ понесла существенные потери, то попыталась отступить на территорию Украины, часть бойцов хотели закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, где были блокированы подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы вышли на минное поле, где были уничтожены.

«Одновременно с этим, огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек», – добавили в МО.

По данным оборонного ведомства, за последние трое суток – с 12-го по 14-е марта – ВСУ в ходе попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей потеряли более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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