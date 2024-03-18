Российские военные нанесли удар по командным чинам СБУ и ВСУ, собравшимся на совещание. Всего за сутки уничтожены около 920 боевиков, следует из данных Минобороны РФ.

Авиация, ракетчики и артиллерия разбили скопления боевиков и техники противника в 137 районах, в том числе в результате удара по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 143 украинских беспилотника, 22 снаряда РСЗО Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд HIMARS.

«Западная» группировка ВС РФ ликвидировала до 60 украинских военных, артиллерийскую систему М777 производства США, боевую машину РСЗО «Град» около Синьковки Харьковской области на Купянском направлении.

«Южная» группировка успешно отбила атаку противника около Красногоровки в ДНР и разбила скопление боевиков под Максимильяновкой, Клещеевкой и Красным в ДНР. ВСУ лишились до 380 военных, двух боевых бронемашин, в том числе бронетранспортера М113 производства США.

Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. Группировка войск «Центр» в районе Кирово, Орловки, Бердычей, Семеновки и Тоненького на Авдеевском направлении отразила семь атак и разбила противника в районе Нетайлово, Уманского, Очеретино и Новобахмутовки. Противник лишился до 295 боевиков, двух БМП, трех ББМ.

На Южно-Донецком направлении группировка ВС РФ «Восток» отразила атаку ВСУ под Урожайным и разбила противника под Шахтерским, ликвидировав более 130 военных, танк, два бронетранспортера.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» нанесено огневое поражение боевикам около Степногорска и Щербаков Запорожской области. ВСУ лишились более 55 военных.

Также российские военные пресекли новую попытку проникновения через госграницу РФ украинских диверсионных групп в районе села Козинка Белгородской области. Противник потерял до 150 боевиков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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