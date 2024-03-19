Финляндия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Он включает боевые катера, которые переправят на Украину через Румынию, пишет Yle.

«Финляндия передаст Украине боевые катера, которые будут переправлены через Румынию. Также около 50 украинских солдат пройдут обучение по использованию лодок в Румынии», – говорится в статье.

Румынские власти согласовали доставку катеров из пакета военной помощи для киевского режима от Финляндии. Количество лодок и их тип держат в секрете. Также финские власти не сообщили, какую еще помощь получит Украина за счет их бюджета.

Ранее Нидерланды выделили Украине пакет военной помощи в размере 250 млн евро. В него вошли 14 надувных лодок с жестким корпусом, восемь военизированных речных патрульных катеров и десантно-штурмовые катера CB90. Также Киеву передадут боеприпасы на 100 млн евро.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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