За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе. Как говорится в сводке министерства обороны о ситуации на фронтах специальной военной операции, уничтожено в общей сложности более тысячи боевиков. Армия России улучшила позиции почти на всех направлениях.

Судя по данным ведомства, самые серьезные потери противник несет на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки российских войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка. При этом около Белогоровки в Луганской народной республике отражена контратака ВСУ.

В результате боев противник потерял до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20, две гаубицы: М119 производства США и L119 производства Великобритании, боевая машина РСЗО «Град», радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также четыре полевых склада боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. При этом были отражены семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи в ДНР. Противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

На остальных направления ВСУ потеряли порядка 260 боевиков. Также поражены десять автомобилей, три пикапа, две боевые бронированные машины, а также несколько артиллерийских систем и установок, вт том числе, производства США и Польши.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда система залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, тактическая ракета «Точка-У», переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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