Жители села Работино считают присутствие украинских боевиков оккупацией, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
Он напомнил, что жителей Работино эвакуировали в прошлом году, до того, как бои на запорожской линии фронта стала настолько активными. Рогов встретился с гражданами и узнал об их отношении к ВСУ.
«Люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт. На этих встречах я был поражен силой духа моих земляков из этих сел и их любовью к нашей большой и единой Родине – России», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Среди участников этих встреч были также мирные граждане из Вербового и Новопрокоповки. Они высказались в том же ключе, что и жители Работино.
ВС РФ улучшили позиции в центре села Работино в Запорожской области. Они продолжают ожесточенные бои с ВСУ.
Москва, Наталья Рязанова
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