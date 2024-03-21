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Четверг, 21 марта 2024, 09:38 мск

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Рогов: жители Работино считают ВСУ оккупантами

Жители села Работино считают присутствие украинских боевиков оккупацией, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.

Он напомнил, что жителей Работино эвакуировали в прошлом году, до того, как бои на запорожской линии фронта стала настолько активными. Рогов встретился с гражданами и узнал об их отношении к ВСУ.

«Люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт. На этих встречах я был поражен силой духа моих земляков из этих сел и их любовью к нашей большой и единой Родине – России», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Среди участников этих встреч были также мирные граждане из Вербового и Новопрокоповки. Они высказались в том же ключе, что и жители Работино.

ВС РФ улучшили позиции в центре села Работино в Запорожской области. Они продолжают ожесточенные бои с ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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