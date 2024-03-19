российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 09:59 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска улучшили позиции в селе Работино

Бойцы Вооруженных сил России улучшили позиции в центре села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются», – цитирует общественника РИА «Новости».

Рогов уточнил, что за минувшие сутки российские военные отбили несколько атак ВСУ в самом Работино и его окрестностях.

Ранее он сообщал, что российские подразделения находятся в центральной части села. Рогов отмечал, что Работино продолжаются тяжелые уличные бои, противник массово применяют беспилотники для разведки и нанесения ударов FPV-дронами.

В конце февраля Минобороны РФ сообщило о закреплении российских подразделений на занятых опорных пунктах ВСУ в Работино.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Запорожье, Конфликт на Украине,