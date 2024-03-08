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Пятница, 8 марта 2024, 13:20 мск

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Российская армия улучшила позиции в районе Работина

Вооруженные силы РФ улучшили позиции в Запорожской области, продвинувшись на ореховском направлении на 1 км от населенного пункта Вербовое к селу Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У нас ощутимые успехи в районе Вербового: наши продвинулись на 1 км на запад, в сторону Работина, это много», – сказал он в комментарии ТАСС.

Рогов также уточнил, в селе Работино продолжаются бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово применяют беспилотники для разведки и нанесения ударов FPV-дронами.

Накануне Рогов сообщал, что российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ между населенными пунктами Вербовое и Работино, уничтожив около 50 украинских военнослужащих. В Работине на запорожском участке фронта продолжаются тяжелые уличные бои.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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