Украинские войска оказались в тяжелом положении на участке фронта в районе Купянска Харьковской области. Перехваченные рапорты командования ВСУ свидетельствуют о продвижении российских подразделений и плачевном положении украинских военных на ряде участков линии боевого соприкосновения под Купянском. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные информированные источники.

Эксперт отметил, что в числе проблем указываются низкая мотивация бойцов, которая привела к большему числу случаев дезертирства, дефицит личного состава, низкая квалификация военнослужащих, отсутствие ротации и нехватка некоторого вооружения и боеприпасов.

В рапортах командиров ВСУ также отмечается кратное превосходство Вооруженных сил РФ как в живой силе, так и в вооружениях и технике.

Согласно выпискам из журнала боевых действий, украинские боевики утратили контроль над многими позициями в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Песчаное, Берестовое и Коломыйчиха, сообщил Марочко в своем телеграм-канале.

Накануне Минобороны России в ежедневной сводке о ходе СВО сообщило, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении и нанесли поражение ВСУ у Синьковки, Кисловки, Ягодногои Тимковки Харьковской области. Противник лишился до 85 боевиков, трех автомобилей и артиллерийской системы М777 производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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