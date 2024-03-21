ВС РФ уничтожили украинский цех сборки БПЛА и склад готовых дронов

Российские бойцы разбили украинский цех по сборке беспилотников и склад готовых аппаратов и уничтожили за сутки 17 единиц бронетехники в зоне СВО. На двух направлениях подразделения ВС РФ заняли более выгодные позиции, следует из данных Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки разбили скопления боевиков и техники ВСУ в 132 районах, а также склад хранения БПЛА и цех по производству и ремонту дронов. Средства ПВО сбили 163 украинских беспилотника, 20 снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

На Купянском направлении «Западная» группировка уничтожила до 40 боевиков, три танка, две боевые машины РСЗО Vampire под Синьковкой Харьковской области, Тернами в ДНР и Червоной Дибровой в ЛНР.

На Донецком направлении «Южная» группировка ВС РФ заняла более выгодные рубежи и овладела железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. Около Белогоровки, Раздоловки, Красного, Новомихайловки и Георгиевки ликвидированы до 250 украинских военных, два танка, три боевые бронемашины.

Группировка войск «Центр» освободила поселение Тоненькое в ДНР и успешно отразила контратаку под Новгородским на Авдеевском направлении. В районе Первомайского и Бердычей ВСУ лишились более 320 боевиков, танка, четырех ББМ.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и отразила контратаку штурмовой группы противника около Водяного. Российские бойцы уничтожили до 120 военных, танк, три ББМ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США в районе Павловки, Урожайного и Старомайорского в ДНР.

На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» уничтожила до 50 боевиков под Работино, Степовым Запорожской области и Ивановкой Херсонской области.

Российские войска продолжают сдерживать попытки противника прорваться в приграничные районы РФ на Белгородском направлении. ВС РФ разбили формирования иностранных наемников и украинских боевиков около Великой Писаревки, Ямного, Лукашевки и Александровки Сумской области. Противник лишился до 30 военных, боевой машины РСЗО Vampire.

В ночь на 21 марта ВКС России ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ, скоплениям иностранных наемников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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