Минобороны РФ сообщило об ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ

ВКС России в ночь на четверг, 21 марта, нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ и другим военным объектам Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что цели удара достигнуты – все объекты поражены.

Сегодня утром украинские СМИ сообщили о трех сериях взрывов, прогремевших в Киеве. В городе объявлялась воздушная тревога, сообщалось о работе системы ПВО. Позднее мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате взрывов повреждены два предприятия в Подольском районе города, а также произошло возгорание на трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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