Пять регионов Украины остались без света после прилетов крылатых ракет

По всей Украине объявлена воздушная тревога и зафиксированы прилеты. В пяти регионах нарушено энергоснабжение, пишет агентство УНИАН.

После взрывов в Кировоградской области электричество аварийно отключилось в Кропивницком и еще нескольких поселениях. В Хмельницкой области также зафиксированы прилеты, без света остались четыре города и окрестные села. На подконтрольной Киеву территории Запорожья зафиксировали восемь прилетов, в результате которых поражены объекты инфраструктуры.

В Винницкой области и Кривом Роге зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем блоге о 15 взрывах в черте города, возникли несколько пожаров. В городе также проблемы с водоснабжением, прошли аварийные отключения электричества.

Накануне ВКС России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ и другим военным объектам Украины. Все цели были поражены.

Харьков, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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