МО РФ отчиталось по утреннему массированному удару по целям на Украине

ВС РФ утром 22 марта ударили высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК и энергетики Украины, скоплению боевиков и наемников. За неделю российские бойцы нанесли 49 таких ударов, и все достигли цели, сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», – говорится в сообщении.

По данным военных, все цели поражены. Среди них предприятия по выпуску и ремонту вооружения и военной техники, цеха по выпуску снарядов, переданная странами НАТО военная техника, скопления боевиков и наемников. Также нарушены переброски резервов ВСУ к переднему краю.

С 16 по 22 марта российские военные нанесли по целям на территории Украины 49 ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Атаки стали возмездием за обстрелы территории РФ, попытки прорыва через госграницу в приграничных поселениях.

«Поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров», – перечислили в МО РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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