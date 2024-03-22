ВС РФ за неделю отбили 70 контратак ВСУ и освободили три населенных пункта в зоне СВО

За минувшую неделю армия России отразила 70 контратак штурмовых групп ВСУ. Киевский режим потерял более 5,7 тысячи боевиков и более 300 единиц боевой техники. Российские средства противовоздушной обороны перехватили более 150 снарядов РСЗО и сбили почты тысячу украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО «Vampire», батарея зенитного ракетного комплекса «IRIS-T», две станции контрбатарейной борьбы: AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Нота» и «Буковель-AD»», – говорится в сообщении.

Авиация и ПВО уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, две тактические ракеты «Точка-У», две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, перехватили 156 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Град», «Ольха» и «Ураган» и сбили 992 БПЛА.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, где подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отбили 42 контратаки и продвинулись по переднему краю, освободив населенные пункты Орловка и Тоненькое в ДНР. «За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии», – отметили в оборонном ведомстве.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили десять контратак штурмовых групп, освободили железнодорожную станцию Алебастровая, а также нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, танковой, двух аэромобильных, четырех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны. Потери противника на этом направлении за неделю составили более 1885 военнослужащих, шесть танков, 13 броневиков, 41 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами.

Подразделениями группировки войск «Восток» отбили пять контратак, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области. На Южно-Донецком направлении киевский режим потерял более 935 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск отбили 13 контратак, уничтожив до 400 боевиков, три танка, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.

«На Херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение формированиям 28-й, 65-й механизированных, 128-й штурмовой бригад, 121-й и 126-й бригад теробороны, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степногорск, Щербаки, Степное Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области, – добавили в МО. – Потери противника составили более 330 военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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