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Суббота, 23 марта 2024, 01:23 мск

Новости Конфликт на Украине

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Данилов косвенно признал причастность к теракту киевского режима

Данилов фото: СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 22 марта, косвенно подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокус Сити холле», – сообщает украинские СМИ.

Комментируя теракт в Подмосковье в эфире общенационального телемарафона Данилов сказал: «Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить».

Ранее в пятницу, 22 марта, Министерство иностранных дел Украины «категорически отвергло» обвинения в причастности Киева к стрельбе в концертном зале «Крокус» в подмосковном Красногорске».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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