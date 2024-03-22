Данилов косвенно признал причастность к теракту киевского режима

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 22 марта, косвенно подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокус Сити холле», – сообщает украинские СМИ.

Комментируя теракт в Подмосковье в эфире общенационального телемарафона Данилов сказал: «Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить».

Ранее в пятницу, 22 марта, Министерство иностранных дел Украины «категорически отвергло» обвинения в причастности Киева к стрельбе в концертном зале «Крокус» в подмосковном Красногорске».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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