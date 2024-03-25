Глава ДНР сообщил о продвижении российской армии у Часова Яра

Российские войска продвигаются в районе города Часов Яр Донецкой народной республики, расположенного западнее Артемовска. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель региона отметил, что освобождение села Красное и продвижение ВС России у Часова Яра приближает начало работ по разминированию, разбору завалов и восстановлению Артемовска. По его словам, удаление от Артемовска линии фронта позволяет рассчитывать на начало восстановительных работ в обозримой перспективе.

«Российские силы имеют успех. ВС РФ с каждым днем все дальше оттесняют украинские войска от Артемовска. В обозримом будущем мы сможем начать работы в освобожденном городе», – сказал Пушилин (цитата по сайту Вести.ru).

Он пояснил, что в Артемовске не было возможности начать работы по восстановлению города из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. «Даже с учетом того, что у них дефицит снарядов определенного рода, с учетом того, что очень серьезный ресурс они тратят именно на сам Артемовск, но для них очень болезненно, если мы там начнем работы по разминированию, разбору завалов и, конечно же, работы по восстановлению», – отметил глава ДНР.

В начале марта стало известно, что российские силы взяли под огневой контроль участок дороги, по которой ВСУ ведут снабжение своей группировки у Часова Яра. Об этом сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Позднее он заявил ТАСС, что освобождение села Красное под Артемовском усложнит логистику украинских войск на подступах к их серьезному укрепрайону в Часовом Яре и существенно улучшит позиции ВС РФ, поскольку из Красного хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часову Яру.

Напомним, Минобороны России 23 марта сообщило о взятии под контроль села Красное на Донецком направлении и улучшении тактического положения российской армии по переднему краю.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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