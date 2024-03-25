Все больше граждан и политиков на Украине сомневаются в победе киевского режима над Россией. Число уклонистов растет, а западные союзники все чаще отмечают необходимость мобилизации, пишет Politico.

«Всплеск патриотического рвения пошел на убыль, поскольку мешки для трупов наполняются, а люди возвращаются домой ранеными и изуродованными. Пессимизм о будущем конфликта усиливается, все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить», – говорится в статье.

Один из прячущихся от мобилизации украинцев рассказал, что старается избегать людных мест, где сотрудники военкоматов могут проверять документы в писках уклонистов. Парень одевается неброско и прячет лицо, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Его мать работает медиком и полностью одобряет старания сына не попасть в ряды ВСУ. По словам уклониста, некоторые его друзья вообще не выходят из дома из страха, что их мобилизуют.

«За два года возбуждено около 9000 дел об уклонении от призыва на военную службу. Украине катастрофически не хватает не только боеприпасов, но и солдат. Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года. За последние два года страну покинули 650 тыс. украинских мужчин призывного возраста, и большинство – по поддельным документам», – напомнило издание.

В Полтавском областном ТЦК признали, что на Украине произошел раскол общества из-за мобилизации. Граждане потеряли доверие к сотрудникам военкоматов.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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