На Украине произошел раскол общества из-за мобилизации, заявил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин. Граждане потеряли доверие к сотрудникам военкоматов.

Истомин считает, что недоверие к армии и работникам ТЦК вызвано российской пропагандой. Чиновник также признал, что действия некоторых его коллег вызывают гнев в обществе и еще больше настраивают украинцев против мобилизации.

«Конфликтные ситуации являются проявлением того, что одна часть общества идет против другой. Происходит раскол общества. С помощью фейков, интерпретаций и манипуляций создаются такие месседжи», – приводит его слова телеграм-канал «Старана.ua».

Издание отметило большое число настоящих видеозаписей, когда мужчин силой выводят из общественного транспорта или хватают прямо на улице. По фактам применения насилия со стороны сотрудников ТЦК возбуждены уголовные дела, как и по фактам взяток за освобождение от мобилизации.

Более 70% опрошенных украинцев готовы сменить гражданство, но не воевать за интересы киевского режима. Многие депутаты Верховной Рады Украины отказывались голосовать за новый закон о мобилизации, в то время как НАТО настоятельно рекомендовало Киеву расширить усилия по отправке людей в зону конфликта.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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