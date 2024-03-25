ВС РФ отбили 11 контратак ВСУ и улучшили позиции на трех направлениях в зоне СВО

Российские войска улучшили положение на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, отразив за сутки 11 атак и контратак ВСУ. На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском – улучшили положение по переднему краю, а на Южно-Донецком направлении – улучшили тактическое положение. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе спецоперации. Противник лишился в общей сложности до 465 боевиков, а также до 35 единиц бронетехники, орудий артиллерии и автомобилей.

По данным ведомства, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника и сбили 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Vampire» и «Ураган».

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы ВСУ у Синьковки Харьковской области, уничтожив до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка в ДНР. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, в том числе БИП Bradley и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы разбиты две САУ Krab польского производства, противотанковая пушка «Рапира», а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 10 контратак штурмовых групп четырех бригад ВСУ у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевых бронемашин и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ»Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка в ДНР, уничтожив до 110 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ лишилсь до 40 военнослужащих и девять пикапов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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