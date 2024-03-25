СМИ: в Киеве в результате удара поражены два ЗРК Patriot и объект СБУ

В результате удара ВС РФ по украинским военным объектам в киевском аэропорту Жуляны поражены два американских ракетных комплекса Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Подтверждаем поражение двух [ЗРК] Patriot в Жулянах», – сказал источник агентства. По его словам, в составе экипажа были наемники из стран НАТО.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, сегодня днем в Киеве прогремела серия мощных взрывов. По свидетельству очевидцев, один из взрывов зафиксирован в районе аэропорта Жуляны.

В свою очередь, российский телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ВС РФ нанесли серию ракетных ударов «по весьма чувствительным для военного командования Украины объектам в Киеве». Удары наносились, предположительно, гиперзвуковыми «Цирконами» или сверхзвуковыми ракетами «Оникс». В сообщении отмечается, что уничтожен позиционный район ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны и объект СБУ в центре украинской столицы – один из центров принятия решений.

Украинские СМИ тем временем сообщают, что трехэтажное здание в Киеве, уничтоженное в результате дневного ракетного удара, использовалось СБУ и там во время атаки могли находиться офицеры украинской спецслужбы. Сегодня, 25 марта, СБУ отмечает свой профессиональный праздник.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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