В Запорожье нашли схроны с оружием и снарядом к РСЗО

Силовики нашли схроны с вооружением и снарядами для РСЗО в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Оружие передали экспертам-криминалистам.

В регионе проводится операция «Оружие», в рамках которого силовики осмотрели нежилые домовладения в городах Токмак и Пологи. Во время осмотра найден значительный запас оружия и боеприпасов.

«Стражи правопорядка обнаружили и изъяли: противотанковый гранатомёт, ручной гранатомёт, пулемёт, снаряд РСЗО «Град», две противотанковые управляемые ракеты, три выстрела к гранатомёту, восемь гранат и 25 зарядов к ним», – перечислил Рогов в своем телеграм-канале.

Там же в схроне нашли более трех тысяч патронов разных калибров, 14 тротиловых шашек, шесть детонирующих шашек и взрыватель к противотанковой мине. Некоторые находки уничтожили на месте, остальное отправили криминалистам для исследования.

Ранее сотрудники ФСБ нашли схрон с западным оружием в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. В тайнике лежал противотанковый комплекс FGM-148 Javelin производства США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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