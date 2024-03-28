ВСУ стягивают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск

Вооруженные силы Украины перебрасывают под Часов Яр в Донецкой народной республике личные резервы командования сухопутных войск. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

«Вооружение, военная техника и личный состав перебрасывается с тыловых зон, также задействуются личные резервы командования сухопутных войск», – сказал военный эксперт.

По его словам, противник пошел на такой шаг для стабилизации фронта.

Марочко отметил, что в связи с этим трафик военных колонн ВСУ заметно вырос. По его словам, военные колонны идут и в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и уничтоженными военнослужащими.

Накануне эксперт сообщал, что российские войска взяли под огневой контроль восточную окраину города Часов Яр. По его словам, часть позиций противника находится в прямой видимости, что значительно затрудняет для украинского командования логистику и ведение боевых действий.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube