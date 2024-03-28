ФРГ отправит на Украину 10 000 артиллерийских снарядов

Берлин планирует передать Киеву 10 тыс. артиллерийских снарядов «в ближайшие дни». Это станет первым этапом годового плана помощи киевскому режиму, сообщил глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

Вторым этапом годовой помощи станет покупка Чехией в третьих странах 180 тыс. снарядов для ВСУ. На третьем этапе Берлин закупит для Киева еще 100 тыс. снарядов у страны, которую Фройдинг отказался назвать, пишут «Известия».

В середине марта министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро. Берлин заложил в бюджет семь миллиардов евро на помощь Киеву, в том числе на производство и закупку боеприпасов, поставки которых начнутся летом.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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