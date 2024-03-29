Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен 60 украинских боевиков

Рота ВСУ сдалась в плен после атаки российских FPV-дронов «Джокер» в зоне СВО, рассказал гендиректор разработчика дронов «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин.

«Наверное, уже никто не сможет повторить этот «рекорд». Сразу 60 солдат ВСУ были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов. То есть один маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ», – сказал Кузякин в беседе с РИА Новости.

В тот момент подразделение ВСУ встало в классическую линию обороны, ожидая атаки российских бойцов. Но ВС РФ вместо себя отправили в бой FPV-расчеты.

«Наши бойцы вместо того, чтобы начать «играть по правилам», пустили в ход FPV-расчеты, которые «размотали» сразу вторую линию украинской обороны. Украинские солдаты на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно. Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра», – сказал глава предприятия-разработчика.

При попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области уничтожена украинская ДРГ. Выжил и сдался в плен только один матрос, назвавший нападение пиар-акцией, участников которой бросили на «героический убой».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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