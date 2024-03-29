При ударе российской армии по целям в Харькове пострадала «важная персона» – Марочко

В Харькове под высокоточный удар российских войск попала «важная персона», которую пришлось эвакуировать санитарной авиацией. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные информированные источники.

«После серии комбинированных ударов ВС РФ по объектам военной инфраструктуры, пунктам размещения и управления ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ред.), в Харькове на реанимобиле с кортежем вывезли пациента на окраину населенного пункта, где его забрала санавиация», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

По мнению Марочко, учитывая, какие силы были задействованы для спасения пострадавшего, с высокой долей вероятности был эвакуирован человек, имеющий высокий военный чин, либо он является значимой политической фигурой.

Накануне украинские СМИ сообщали о серии взрывах в Харькове.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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