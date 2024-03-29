Зеленский отправил Данилова послом в Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 марта, заявил, что согласовал назначение уволенного Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на должность посла Украины в Кишиневе, – сообщают украинские СМИ.

В видеообращении глава киевского режима говорит: «Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. Я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы. Для нас Молдова – очень весомое государство».

Напомним, что уволенный ранее главком ВСУ Валерий Залужный был назначен Зеленским послом в Великобританию.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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