За последнюю неделю с 23 по 30 марта российские войска улучшили положение на фронтах, уничтожив более 5700 боевиков ВСУ. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, российские войска отразили порядка сотник попыток контратак. Самые напряженные бои ведутся на Донецком и Авдеевском направлениях.

В частности, на Донецком фронте в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки российских войск освобожден населенный пункт Красное и улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ и отражено 12 контратак. Противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородское, Уманское, Нетайлово, Первомайское, Тоненькое и Бердычи.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, САУ «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град».

На остальных направлениях СВО противник потерял порядка 1500 боевиков. Уничтожены четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 86 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии, в том числе иностранного производства. В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих.

Вместе с тем ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: «MARS II» производства ФРГ, «Vampire» чешского производства и «Град», пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: 11 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Vampire», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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