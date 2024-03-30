Российские войска нанесли удар по бригаде ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ в двумя ракетами ОТРК «Искандер».
В ведомстве уточнили, что место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчетом БпЛА группировки войск «Запад».
Координаты обнаруженной групповой цели были переданы на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение о нанесение ракетного удара.
Харьков, Елена Володина
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