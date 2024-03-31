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Воскресенье, 31 марта 2024, 13:34 мск

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В Одесской и Львовской областях прогремели взрывы

Накануне вечером и минувшей ночью в Одесской и Львовской областях прогремели взрывы. Судя по сообщениям украинских СМИ, удары были нанесены по объектам инфраструктуры.

В частности, в Одесской области на энергообъекте произошел пожар, после чего в нескольких населенных пунктах было отключено электроснабжение. В то же время во Львовской области прогремело пять взрывов в Стрые, где расположены подземные газовые хранилища и военный аэродром.

Воздушные силы Украины утверждают, что атака велась крылатыми ракетами Х-101/Х-555, беспилотниками, баллистической ракетой «Искандер-М» и авиаракетой Х-59.

Стоит отметить, что минувшей ночью воздушная тревога также объявлялась в Киеве и Киевской области, а также других регионах Украины.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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