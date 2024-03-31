Российские войска отразили 15 контратак и уничтожили 760 боевиков ВСУ

Российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи на трех фронтах специальной военной операции. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе СВО. Всего за минувшие сутки было уничтожено 760 боевиков, несколько складов с боеприпасами и 178 беспилотников.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены пять контратак штурмовых групп около Синьковки Харьковской области и Терны в ДНР. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка.

ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ вблизи Новгородского, Майорска и Розовки в ДНР. В районах населенных пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское отражены девять контратак штурмовых групп противника. В результате ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ около Водяного, Старомайорского в ДНР, а также Комсомольского и Малиновки в Запорожской области. Кроме того, отражена контратаку штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи Работино, Каменского, Лобкового Запорожской области и Ивановки Херсонской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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