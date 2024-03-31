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Воскресенье, 31 марта 2024, 20:14 мск

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На Украине резко сократилась средняя ожидаемая продолжительность жизни

На Украине средняя ожидаемая продолжительность жизни сократилась у мужчин – с 66,4 года до 57,3 лет, у женщин – с 76,2 года до 70,9 лет, свидетельствуют данные минсоцполитики страны, которое опубликовало проект стратегии демографического развития до 2040 года.

Как отмечается, снижение продолжительности жизни связано «с массовой занятостью во вредных и опасных условиях, попаданием в ДТП, злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами и курением, недостаточностью информирования населения о навыках здорового образа жизни, низкой доступностью и качеством медицинской помощи в сельской местности, низким уровнем благосостояния и повышением уровня бедности».

При этом коэффициент рождаемости снизился до показателя 1 с 1,2 в 2020 году (в 2012 году был 1,5).

Также в документе, который цитируют украинские СМИ, сообщается, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 млн человек.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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