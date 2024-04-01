Украинцев призывают «за медальку» не бояться идти воевать

Начальник штаба артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж» Денис Нагорный заявил, что украинцам не стоит бояться идти воевать, поскольку что они за это потом получат «медальку», – сообщают в понедельник, 1 апреля, украинские СМИ.

В интервью одному из изданий Нагорный сказал: «На войне нет ничего сверхстрашного. Да, вы испугаетесь первого выстрела и взрыва. Он – как первая любовь. Ну, бахнет. И что? Сейчас бахает по всей стране. От количества взрывов ничего не изменится. Научим, покажем, расскажем, оденем, обуем, дадим оружие. Потом еще и медальку за это получите».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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