Кулеба оказался самым высокооплачиваемым министром Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2023 году заработал больше всех чиновников страны, он получил почти 1,4 млн. гривен ($34,9 тыс. по курсу), – сообщает украинское издание «Слово и дело».

Согласно рейтингу зарплат украинских чиновников, составленному изданием, следом за Кулебой идут министр юстиции Денис Малюська с доходом в 1,23 млн. гривен ($31,5 тыс) и глава МВД – Игорь Клименко 1,19 млн ($30,2 тыс.).

Меньше всех на Украине заработал глава минобороны Рустем Умеров, его доход составил 442 тысячи гривен ($11,3), но он возглавил ведомство лишь в сентябре 2023 года. В 2022 году больше всех получил ныне уволенный министр обороны Алексей Резников, тогда он получил 1 млн. 262,7 тысяч гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский, согласно его декларации за 2023 год, заработал 12 млн. 423 тысяч грн.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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