Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские войска должны готовить Харьков к обороне, чтобы не допустить его взятия города российскими вооруженными силами, – сообщает украинский YouTube-канал «Первый Западный».

В эфире канала Кривонос сказал: «Мы должны понять, что в Харькове огромное количество домов и вообще зданий разного значения. И подготовка города к обороне – одно из самых главных заданий. В противном случае украинское командование рискует повторить с Харьковом такие же ошибки, как при обороне Артемовска, где инженерные фортификации не были готовы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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