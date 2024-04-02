Зеленский понизил возраст мобилизации

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* во вторник, 2 апреля, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

В своем Telegram-канале Гончаренко* написал: «Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет».

В свою очередь, украинское издание «Страна.ua» пишет, что «законопроект был принят Верховной радой еще 30 мая 2023 года, но с тех пор лежал много месяцев без подписи Зеленского». В документе, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что закон о мобилизации вступает в силу на следующий день после опубликования.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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