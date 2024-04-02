Порошенко собрался в президенты Украины и в Европарламент

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что имеет планы баллотироваться в президенты, а также в Европейский парламент, если его страну примут в ЕС, – сообщает во вторник, 2 апреля, телеканал Al Jazeera.

В интервью катарскому телеканалу Порошенко сказал: «Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, – да. Но, для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Также, в случае вступления Украины в ЕС, у меня есть планы баллотироваться в Европарламент».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube