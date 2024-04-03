Часов Яр ждет судьба Авдеевки и Артемовска, заявил отставной офицер ВСУ

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предсказал городу Часов Яр судьбу Авдеевки и Артемовска. Об этом он заявил в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе.

«Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о проблемах Украины с оборонными рубежами», – заявил он.

Лапин считает, что украинские военные не смогут удержать Часов Яр, если российские войска перекроют пути снабжение ВСУ в этом районе.

Напомним, Артемовск был освобожден ВС РФ в мае прошлого года, Авдеевка взята под контроль российских сил в феврале текущего года.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что несколько стратегически важных укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль российской армии. Более того, по его словам, под огневым контролем ВС РФ находится большая часть путей снабжения украинской группировки на этом участке фронта.

В связи с этим для ВСУ «складываются очень серьезные проблемы», отметил советник главы ДНР. Он добавил, что в скором времени Часов Яр, являющийся одним из важнейших хабов для украинских войск на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР, потеряет стратегическое значение для украинской группировки.

Накануне отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что в настоящее время «самая сложная ситуация, вероятно, наиболее угрожающая ситуация» сложилась для ВСУ в районе Часова Яра.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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