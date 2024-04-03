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Среда, 3 апреля 2024, 19:36 мск

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СМИ: Украинских военных накрыла волна игромании

Украинские военные тратят свои зарплаты, берут кредиты для покрытия долга перед игорными домами, а также закладывают дроны и тепловизионные камеры в ломбарды для возможности играть в онлайн-казино, – сообщает в среду, 3 апреля, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на бойца 59-й бригады Павла Петриченко агентство пишет, что он составил петицию о проблеме игромании, в которой говорится: «Для многих военные азартные игры становятся единственным способом борьбы со стрессом, быстро вызывая дофаминовую зависимость (неудержимое влечение получать удовольствие, – прим.ред.) и разрушая самодисциплину».

Сообщается, что петиция уже собрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения президентом Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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