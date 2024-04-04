Рейтинг поддержки Зеленского на Украине упал до 22 процентов

Киевская социологическая группа «Рейтинг» в четверг, 4 апреля, обнародовала результаты исследования, согласно которым уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского за последние полгода упал вдвое, и составляет теперь 22%, – сообщают украинские СМИ.

В итогах соцопроса группы «Рейтинг, в частности, говорится, что «в сентябре 2023 года деятельность президента Украины полностью поддерживали 42%, однако уже в феврале 2024 эта цифра сократилась почти вдвое – до 22%».

Согласно данным исследования украинских социологов, Зеленского «скорее поддерживают» в районе 40%. При этом вдвое выросло количество тех, кто «скорее не поддерживают», их количество выросло с 9% до 18%. Доля украинцев, которые «не поддерживают совсем» главу киевского режима выросла с 7% до 15%.

Как отмечают социологи, в апреле 2022 года, Зеленского полностью поддерживали 74%, в феврале 2023 – уже 58%. На сегодняшний день таких осталось 22%.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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