Серия взрывов произошла в Одессе и Харькове

Несколько взрывов прогремели в Харькове и Одессе, сообщили городские паблики. При этом, воздушные силы Украины объявили, что сбили все беспилотники, атаковавшие подконтрольную Киеву территорию Запорожской области, Одесскую и Днепропетровскую области.

Телеграм-канал «Новости Одессы» сообщил, что четыре дрона нацелились на энергетическую инфраструктуру, но были сбиты. Другой паблик сообщил, что в городе слышны взрывы.

Воздушные силы Украины сообщили, что зафиксированы пуски «Искандера», С-300 или С-400 с территории РФ. И объявили об уничтожении всех прилетевших с российской стороны беспилотников.

«Силы обороны Украины сбили все 13 «шахедов» в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях», – говорится в сообщении.

Ранним утром мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в своем блоге, что в городе прогремели взрывы. В городском паблике подобные сообщения появлялись несколько раз в ночь на 5 апреля и утром. В результате взрывов обесточен метрополитен.

Одесса, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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