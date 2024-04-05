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Пятница, 5 апреля 2024, 22:39 мск

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Глава минобороны Украины потребовал у шефа Пентагона «больше систем ПВО и ракет»

Глава МО США Ллойд Остин, Фото: сайт Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонного разговора в пятницу, 5 апреля, потребовал у главы Пентагона Ллойда Остина «больше систем ПВО и ракет» в связи с невозможностью защититься от российских атак, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров написал: «Вместе с главнокомандующим генерал-полковником Сырским провел очередной еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы подробно проинформировали министра обороны о текущей ситуации и недавних атаках России на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Я еще раз подчеркнул: Украине нужно больше систем ПВО и ракет».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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