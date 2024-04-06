ВС РФ продвинулись еще дальше на трех направлениях в зоне СВО

Российские войска вновь продвинулись вперед на Донецком, Южно-Донецком и Авдеевском направлениях в зоне СВО. За сутки ВС РФ успешно отразили 14 контратак и уничтожили более 910 украинских боевиков.

По данным МО РФ, «Южная» группировка войск отбила две атаки штурмовых групп противника около Раздоловки в ДНР и разбила скопление ВСУ около Антоновки, Красногоровки, Красного, Нового в ДНР, Белогоровки в ЛНР на Донецком направлении. Ликвидированы более 470 украинских военных, две боевые бронемашины, полевой склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении группировка ВС РФ «Восток» улучшила положение по переднему краю и ликвидировала более 90 боевиков в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР.

На Авдеевском направлении группировка войск «Центр» активными действиями улучшила тактическое положение и отразила 12 контратак штурмовых групп ВСУ. Российские бойцы уничтожили более 280 украинских военных, три танка, две ББМ под Новгородским, Новокалиново, Первомайским и Бердычами в ДНР.

На Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ ликвидировала до 35 украинских военных, танк, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США в районе Синьковки и Берестового Харьковской области.

На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» разбила противника около Работино Запорожской области и Ивановки Херсонской области. Противник лишился до 35 военных.

Авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки разбили скопление боевиков и военной техники в 133 районах. Около Харькова уничтожены две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства. Средства ПВО сбили 205 украинских беспилотников, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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