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Понедельник, 8 апреля 2024, 22:20 мск

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Киевский режим признал передвижной цирк критической инфраструктурой и выдал «бронь»

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник, 8 апреля, сообщил, что правительство Украины передвижному цирку как критически важной инфраструктуре выдало «бронь» от отправки на фронт, тем самым признав организацию «коллегам по цеху», – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Железняк написал: «И о цирке... Оказывается у правительства действительно к нему специфическое отношение. Потому что оно нашло 6 цирков, которые признало критически важными во время войны. Здесь у меня два варианта объяснения: или это просто толерантное отношение, как к коллегам по цеху, так сказать. Или версия с боевыми верблюдами не такая уж и шутка была. Другого объяснения у меня нет».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Конфликт на Украине, Культура, Политика, Украина,