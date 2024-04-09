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Вторник, 9 апреля 2024, 22:17 мск

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Киевский режим исключил раздел о демобилизации из нового закона

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной раде Ирина Фриз заявила, что на заседании парламента во вторник, 9 апреля, было решено исключить из нового законопроекта о мобилизации положения «о демобилизации», – сообщают украинские СМИ.

«Комитет решил исключить из законопроекта раздел «о демобилизации». По демобилизации будет отдельный законопроект», – заявила Фриз.

Как сообщают местные медиа, «ранее планировалось установить предельный срок службы до демобилизации 36 месяцев».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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