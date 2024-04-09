Зеленский заявил о наличии у него нового плана «контрнаступа»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, но для этого необходимы передовые системы вооружения от зарубежных партнеров, которые пока не дают, – сообщает во вторник, 9 апреля, издание Bild.

В интервью немецкому изданию, отвечая на соответствующий вопрос, глава киевского режима сказал: «Да, у нас есть план контрнаступления. Для наступательной операции Украине нужны передовые системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Надеюсь, что мы получим от партнеров современные технологии для производства новейших типов оружия».

Кроме того Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не передает Украине дальнобойные ракеты Taurus, потому что опасается российской ядерной угрозы.

«Шольц сказал, что «так оно и есть», что Германия не является ядерным государством, и что Taurus являются сильнейшей системой вооружений в ФРГ, соответственно, он не может оставить свою страну без этого оружия. Но я не думаю, что это оградит мир от ядерной угрозы со стороны России», – заявил Зеленский и добавил: «Вопросы поставок Taurus Украина и Германия обсуждают, но этот вопрос не такой простой. А ведь, это нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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